РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 дек. В подольском МЦ «Ровесник» состоялась тематическая встреча «Экстремизм и терроризм в молодежной среде», в ходе которой с подростками обсудили способы противодействия терроризму, сообщает администрация округа.

7 декабря в СП «Энтузиаст» МУ МЦ «Ровесник» прошла тематическая встреча «Экстремизм и терроризм в молодежной среде» с участием студентов СП4 ГБПОУ МО «Подольский колледж им. А. В. Никулина».

Экстремистское поведение молодежи является одной из наиболее актуальных социальных проблем. Поэтому привлекли ребят соответствующего возраста. Ведущий предложил участникам высказать мнение о молодежном экстремизме и о том, как ему противодействовать.

В ходе дискуссии выяснилось, что ребята понимают групповой характер молодежного экстремизма, его спонтанность и непредсказуемость, особую общественную опасность. Видят активные попытки отдельных политических сил и общественных структур использовать молодежь в своих целях, подстрекая и провоцируя ее на экстремистские действия. Зачастую применяют для этих целей Интернет.

Во время трансляции видеороликов «Беслан», «Терроризм и экстремизм», «Скажи СТОП экстремизму», «Всем миром против терроризма» участники прерывались на обсуждение их содержания. Также ребятам дали рекомендации, как уберечь себя от вербовки на экстремистских сайтах, которых достаточно в Интернете.

Модератор сделал вывод, что только осмотрительность, доброе отношение друг к другу и к окружающему миру поможет подрастающей молодежи выйти из экстремальных ситуаций без конфликтов и насилия. В заключение все участники отметили нужность и важность подобных мероприятий.