РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 дек. 96-летнему фронтовику Николаю Орлову из Красногорска вручили медаль итальянского сопротивления «Гарибальдийская звезда», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Мероприятие, приуроченное к празднованию Дня героев Отечества, состоялось в Красногорском филиале Музея Победы в среду. Участие в нем приняли представители Совета депутатов и администрации округа, писатель, дивизионный генерал, атташе по вопросам обороны Италии Роберто Ванначчи, автор книги «Советские партизаны в Италии» Эккли Массимо и другие.

«Я очень рад! Для меня это был большой сюрприз, нежданная радость», - сказал Николай Орлов, которого организаторы мероприятия решили не предупреждать о вручении награды.

В октябре 1941 года 15-летний Николай вступил в партизанский отряд и наравне со взрослыми боролся с фашистами в оккупированном Угранском районе Смоленской области. В 1942 году в одном из сражений юноша был ранен, контужен и отправлен на лечение в свою деревню. Зимой 1943 года Николая вместе со сверстниками нацисты взяли в плен и вывезли на принудительные работы в Италию. Во время одного из авиационных налетов Николай сбежал, а вскоре после этого стал участником итальянского движения Сопротивления в составе 36-й бригады «Гарибальди».

На встрече ведущие также рассказали о подвигах героев Советского Союза, уроженцах Красногорска Павле Головкине и Сергее Елизарове.

Гости мероприятия послушали российские и итальянские патриотические песни, среди которых знаменитая «Белла чао». Это народная песня, исполнявшаяся участниками движения Сопротивления в Моденских горах и получившая мировую известность в конце 1940-х годов.