РИАМО - 8 дек. Задержанный за стрельбу в столичном МФЦ Сергей Глазов признал вину в убийстве людей. Об этом сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

Трагический инцидент произошел в МФЦ «Рязанский» в столице днем 7 декабря. В здание вошел вооруженный мужчина и открыл стрельбу. В результате произошедшего погибли 2 человека, 4 получили ранения и находятся в больнице.

СК возбудил дело по статьям «Убийство 2 и более лиц» и «Незаконный оборот оружия».

В ОНК сообщили, что военный пенсионер признал вину в убийстве людей. При этом он заявил, что ему не нужна помощь врачей, психологов и адвокатов.

По словам Глазова, ему не понравилось, что на входе в МФЦ сотрудник попросил его надеть маску.

Ранее СМИ сообщали, что Глазов служил в Службе внешней разведке России и имел звание подполковника.

Видео допроса стрелка из московского МФЦ>>