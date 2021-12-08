РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 дек. В библиотеке №16 Подольска прошла игра-викторина в честь 80-летия Битвы за Москву, в ней свои блестящие знания показали кадеты Львовской школы №4, сообщает администрация округа.

Юные читатели - кадеты Львовской школы №4 с удовольствием приняли участие в патриотической игре-викторине к 80-летию Битвы за Москву в Великой Отечественной войне. Ребята удивили организаторов глубокими познаниями истории войны и практически на все вопросы ответили правильно.

Эрудиция и умение мыслить - качества, присущие настоящим героям. Игра-викторина показала, что такими качествами обладают кадеты, планирующие посвятить свою жизнь служению Родине. Библиотекари поблагодарили ребят за стремление к знаниям и сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны.