РИАМО - 8 дек. Заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина поблагодарила ИТ-специалистов за их вклад в развитие цифровых сервисов в Москве. Городские проекты столичного правительства получили премии Рунета в пяти номинациях, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий Москвы.

«Портал мэра и правительства Москвы mos.ru, платформы «Электронный дом», «Наш город», удобные мобильные приложения — каждый городской проект призван максимально упростить для москвичей решение бытовых задач и освободить время на то, что действительно для них важно. Хочу поблагодарить всех специалистов, кто создает и развивает столичные сервисы. Постоянное совершенствование такой мощной цифровой экосистемы — большой труд. Поздравляю вас с заслуженной наградой», – отметила Сергунина.

Проекты Москвы были отмечены в таких номинациях как «Государство и общество», «Креативные индустрии» и «Развитие внутреннего туризма». Как рассказала Сергунина, цифровой экосистеме столицы в 2021 году исполнилось 10 лет. Жители города могут получить более 380 услуг в электронном виде.

По словам заммэра Москвы, благодаря цифровизации стандарт качества жизни в городе стал выше. В частности, столица стала более человекоцентричной.

В номинации «Государство и общество» лучшим стал проект «Цифровая экосистема Москвы. Город как сервис». Как рассказала Сергунина, все используемые в городе технологии призваны сделать жизнь в городе более комфортной. Сейчас в экосистему столицы входит более 10 онлайн-ресурсов, в которых москвичи могут получить более 380 услуг.

Сервис краткосрочной аренды городских пространств «Вместе с культурой» выиграл в номинации «Креативные индустрии». Он позволил жителям столицы арендовать помещение в учреждениях культуры города, чтобы провести свое мероприятие.

Также лауреатами премии стали проекты по применению компьютерного зрения в медицине, виртуальные лаборатории и мобильное приложение «Дневник МЭШ».

В 2021 году премия Рунета вручалась в шести основных номинациях — «Государство и общество», «СМИ и массовые коммуникации», «Образование и кадры», «Экономика и бизнес», «Наука, технологии и инновации», «Здоровье и медицина», а также в семи специальных. Всего на премию участники подали более 1 тыс. заявок.

На сайте города обновили раздел с панорамами города. Теперь там появились новые 3D-снимки, а для комфорта пользователей сервиса была добавлена панель инструментов. Она предоставила новые возможности для работы с картами и снимками.

«Интерактивная карта на mos.ru — часть системы «Цифровой двойник Москвы». В уходящем году на нее добавили почти 1,5 млн снимков, а всего их уже больше 11,4 млн. Впервые у пользователей появилась возможность измерить расстояние от одного объекта до другого прямо на фото. Еще функционал позволяет проследить по архивным кадрам, как менялся облик города. На сегодняшний день это самая подробная карта столицы с панорамными фотографиями», — рассказала Сергунина.