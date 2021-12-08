РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 дек. В Подольске 20-летний юбилей со дня основания отметило ДПО «Витязь-Быково» Быковской средней школы, лучших членов отряда наградили медалями и благодарностями, сообщает администрация округа.

7 декабря на базе МОУ Быковская СОШ прошло торжество в честь 20-летия со дня основания отряда «Витязь-Быково». Ребят поздравили представители общественной организации Ветеранов Вооруженных сил РФ, начальник местного отделения «Стрелковский» Елена Долгих, пресс–секретарь Юнармии по Подольску Иван Теслюк.

В программу концерта вошли творческие номера талантливых патриотов. На мероприятие пригласили родителей, выпускников прошлых лет, которые активно участвовали в развитии отряда, почетных гостей и соратников.

Членам отряда, проявивших себя в военно–патриотическом движении «Юнармия», вручили медали отличия I степени. Отдельных представителей удостоили благодарностей от ветеранов ВС РФ.

Факультет безопасности жизнедеятельности Московского государственного областного университета от души поздравил руководителей и участников отряда. Пожелал успехов во всем, удач на пути к цели, возможностей для реализации идей и планов и личного счастья.

Члены студенческого спасательного отряда ВСКС МГОУ поздравили детское патриотическое объединение с юбилеем и передали благодарности от Ассоциации педагогов Московской области «Учителя основ безопасности жизнедеятельности».