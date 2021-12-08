РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 дек. Работу управляющих компаний обсудят в рамках форума «Управдом» в подмосковном Красногорске 11 декабря, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

11 декабря в 16:00 в актовом зале администрации округа по адресу: Красногорск, ул. Ленина, д. 4 пройдет очередной форум «Управдом» с советами многоквартирных домов и активными жителями.

В рамках форума подведут итоги уходящего года и наметят планы на 2022 год, а также обсудят качество работы управляющих организаций.