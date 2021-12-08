РИАМО - 8 дек. Этой зимой в Дмитровском округе появится 22 бесплатных катка. 17 хоккейных коробок и 5 сезонных катков специалисты планируют подготовить в течение декабря, сообщает пресс-служба администрации округа.

Первый этап подготовки катков уже завершен: стабильная погода позволила быстро создать снежное основание. На данный момент специалисты ведут работы непосредственно по заливке самого льда. В скором времени жители Дмитрова, Яхромы, Деденева, поселка Новое Гришино и др. смогут бесплатно покататься на коньках.

«На одной из личных встреч жители микрорайона им. А. Маркова обратились с просьбой вернуть каток возле школы № 9. Лед пользовался огромным спросом среди школьников и жителей ближайших микрорайонов. Наказ жителей выполним - каток вновь будет открыт для всех желающих этой зимой. Сейчас специалисты усиленно ведут работы по подготовке льда и надеемся, что уже в эти выходные дмитровчане смогут его опробовать», - поделился глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

На данный момент в Дмитрове на стадионе «Торпедо» специалисты уже приступили к заливке льда - в этом году здесь появится два катка с прокатом необходимого инвентаря.