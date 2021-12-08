РИАМО - 8 дек. Мэр столицы Сергей Собянин заявил о снижении числа пациентов, госпитализированных с коронавирусом в Москве, на 40% по сравнению с пиковыми значениями ноября. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

«По сравнению с пиковыми значениями месячной давности, число пациентов, госпитализированных с Covid-19, снизилось на 40%. Это позволило нам <...> вернуть более 4 тыс. коек к оказанию плановой медпомощи», – сказал Собянин.

8 декабря мэр осмотрел ход ремонта корпуса «Д» резервного коронавирусного госпиталя в КВЦ «Сокольники». Там планируется развернуть один из крупнейших в столице реанимационных блоков.

По словам мэра, частичная модернизация резервных госпиталей и усиление реанимационной службы позволит привлекать меньшее число коек в обычных больницах для лечения Covid-пациентов. Это позволит сохранить большее число мест в стационарах для плановых пациентов-горожан.

Решение о переоборудовании корпуса «Д» под реанимационные койки было принято осенью 2021 года. В результате общая мощность реанимационного отделения в госпитале увеличится в 2,5 раза – с 90 до 222 коек.

Павильон оснастят источниками сжатого воздуха и вакуума. Также в нём установят медицинские консоли и высокотехнологичное оборудование. Для переоснащения корпуса «Д» закуплено свыше 3,2 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели, в том числе реанимационные кровати, прикроватные мониторы, ИВЛ и дефибрилляторы.

Работы по ремонту корпуса начали 7 ноября и должны завершиться 16 декабря.

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