РИАМО - 8 дек. С 2022 года воспитанники детской музыкальной школы №2 в городском округе Коломна начнут заниматься в новом здании, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

С сентября дети учились в помещении школы № 30, потому что прежнее строение музыкальной школы было признано аварийным. После новогодних праздников дети начнут учиться в здании бывшего учебно-методического центра «Коломна».

«Нам было важно найти подходящий вариант в том же районе. Новое двухэтажное здание полностью соответствует требованиям, разработанным для музыкальных школ. Оно комфортное, теплое, отремонтированное», – рассказал начальник управления по культуре и туризму администрации муниципалитета Александр Шандров.

Сейчас в детской музыкальной школе №2 учатся более 200 детей. Они обучаются игре на фортепьяно, гитаре, баяне, аккордеоне, скрипке, флейте, синтезаторе, домре, трубе и саксофоне. Также детей обучают сольному пению. Воспитанники учреждения становились лауреатами и призерами конкурсов и фестивалей различного уровня.