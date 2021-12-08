РИАМО - 8 дек. Мэр столицы Сергей Собянин выразил слова благодарности всем сотрудникам МФЦ, которые проявили самоотверженность и стали помогать посетителям во время нападения вооруженного человека на офис госуслуг.

В здании МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы 7 декабря 45-летний Сергей Глазов устроил стрельбу, в результате которой были убиты 2 человека, 4 получили ранения, включая ребенка. Нападавшего обезвредил дежуривший в здании полицейский. Следователи возбудили дело.

«Встретился сегодня с нашими сотрудниками МФЦ «Рязанский», кто в тот трагический день был на работе. Глубоко скорбим о погибших», – написал градоначальник на странице «ВКонтакте».

Он добавил, что все сотрудники – молодые ребята – не раздумывая стали оказывать помощь посетителям.

«Георгий – без оружия, без ничего – мужественно бросился останавливать безумца. Сколько могло бы быть еще пострадавших. Благодарю вас за ваши действия. Взаимной поддержкой мы сможем пережить такие горькие события», – заключил Собянин.

Ранее мэр навестил в больнице пострадавших в результате стрельбы в МФЦ. Сейчас они находятся в тяжелом состоянии.

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