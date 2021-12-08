РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 дек. Обновленный консультационный клиентский офис МосОблЕИРЦ в среду торжественно открыли на улице Советской, 61 в микрорайоне Железнодорожный Балашихи, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Символическую красную ленточку перерезали председатель городского Совета депутатов Геннадий Попов, замглавы администрации округа Татьяна Калашникова и заместитель генерального директора МособлЕИРЦ Глеб Латыпов.

«Открытие нового офиса МосОблЕИРЦ - это знаковое событие. Мы отмечаем, что 20% наших жителей обращаются к депутатам именно по вопросам ЖКХ и платежам за квартиру. Для более качественного обслуживания наших жителей в офисах МосОблЕИРЦ создаются все условия. Вся работа выстроена по современным стандартам», - сказал Попов.

Новый офис оснастили специальным оборудованием: установили 3 терминала оплаты, 14 окошек приема жителей, электронную очередь и создали комфортную зону отдыха. Все привели в единый стандарт Московской области.

По словам начальника управления МосОблЕИРЦ по Балашихе Марины Тетюхиной, раньше офис, который располагался на втором этаже, был небольшого формата, и они не могли обслуживать много жителей, было очень тесно, принимали всего 3 специалиста. Новый офис разделили на две зоны: обслуживания и ожидания. Благодаря этому жители теперь не мешают друг другу и специалистам приема. В самое ближайшее время в офисе будут созданы условия и для детского досуга.

«В обновленном офисе можно получить грамотную квалифицированную помощь 15 специалистов, оплатить квитанции и просто с комфортом провести время ожидания», - подчеркнула Тетюхина.

Получить консультацию специалиста по оплате предоставленных коммунальных услуг горожане могут с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00.

В настоящий момент на территории Балашихи работают 4 офиса МосОблЕИРЦ: на улице Флерова, на улице Свердлова, в микрорайонах Янтарный и Железнодорожный.

Организация «МосОблЕИРЦ» открылась в Балашихе в 2016 году для решения важных задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья. Среди них уменьшение задолженности жителей и управляющих компаний по оплате за ЖКУ, внедрение единого платежного документа (ЕПД), создание единой системы обслуживания жителей, основанной на высоких стандартах.