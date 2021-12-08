РИАМО - 8 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на случай нового подъема заболеваемости коронавирусом в столице проводится частичная модернизация резервных госпиталей и усиливаются реанимационные службы на их базе. Это позволит сократить заполнение коек Covid-пациентами в обычных больницах, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Градоначальник проверил ход ремонта корпуса «Д» резервного коронавирусного госпиталя в КВЦ «Сокольники», где планируется развернуть один из крупнейших в городе реанимационных блоков.

В рамках осмотра объекта мэр пояснил, какие меры принимаются в столице на случай нового подъема заболеваемости коронавирусом.

«Мы сейчас проводим частичную модернизацию резервных госпиталей. Например, здесь в Сокольниках будет существенно усилена реанимационная служба и создан один из крупнейших в городе реанимационных блоков. В случае нового подъема заболеваемости это позволит привлекать меньше коек в обычных больницах, тем самым сохраняя их для плановых пациентов», – объяснил Собянин.

Одним из примеров мер, вводимых в Москве на случай нового скачка заболеваемости Covid-19, является переоборудование корпуса «Д» в госпитале Сокольников под реанимацию. Мощность отделения увеличится в 2,5 раза – с 90 до 222 коек. Работы по ремонту корпуса должны завершиться уже 16 декабря.

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