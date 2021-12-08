РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 дек. В Подольске на зимний период 2021-2022 годов определили несколько мест для складирования снега, сообщает пресс-служба администрации округа.

Складирование снега согласовали с управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области.

В текущем году снег будут привозить на улицу Правды между зданием ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск и железнодорожными путями, а также на улицу Большая Серпуховская в районе платформы Кутузовская. В микрорайоне Климовск – на улицу Коммунальную, а также в районе ЦКАД.

На зимний период 2022 года места складирования снега в Подольске определены на улице Правды между зданием ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск и железнодорожными путями, в микрорайоне Климовск – в районе ЦКАД.