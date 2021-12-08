РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 дек. В Подольске во время снегопада в уборке снега с региональных дорог в округе дорожную сеть трижды обработали противогололедной смесью, сообщает администрация округа.

О работах по уборке снега с региональных дорог в округе рассказал начальник РУАД №4 ГБУ МО «Мосавтодор» Игорь Мясоедов. Дороги находятся на содержании у двух подрядных организаций. Микрорайоны Климовск, Лаговский и Львовский обслуживает ООО «УниверсалТехКом», а дороги на остальных территориях округа «Мосавтодор» обслуживает собственными силами.

«В минувший снегопад выпало до 10 см осадков, в уборке задействовали 16 комбинированных дорожных машин, 8 тракторов, 45 дорожных рабочих. За время снегопада региональную дорожную сеть в Подольске трижды обработали противогололедной смесью. В течение 6 часов после окончания снегопада вся дорожная сеть была очищена, убран снег со всех посадочных площадок. Недоработки остаются на прилегающих к региональным дорогам тротуарах, но в ближайшее время работы по их уборке тоже будут выполнены», — сказал Мясоедов.

Требования ГОСТ Р50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» регламентируют очистку покрытия проезжей части дорог, тротуаров, пешеходных дорожек к остановочным пунктам, посадочных площадок, площадок отдыха и стоянок транспортных средств.

В соответствии с документом устранение рыхлого и талого снега с проезжих частей автодорог 3, 4, 5 категории должны завершить в интервале от 6 до 12 часов с момента окончания снегопада в зависимости от категории дороги. Работы по ликвидации скользкости нужно выполнить в интервале от 5 до 12 часов с момента ее обнаружения. Мероприятия по очистке снега и устранению скользкости на тротуарах, пешеходных дорожках, остановочных пунктах в городах и сельских поселениях должны быть завершены в течение 3 часов с момента окончания снегопада.