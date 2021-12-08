РИАМО - 8 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу модернизированной горбольницы Королева, где сделали первый за 40 лет капитальный ремонт и закупили современное оборудование, сообщается в аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья во «ВКонтакте».

Воробьев навестил юных пациентов в больнице, а потом за чашкой чая пообщался с анестезиологами-реаниматологами, работающими в «красных зонах». В Подмосковье 1,3 тыс. врачей этой специальности. Практический каждый третий из них сейчас борется с распространением коронавируса.

«Капремонт - важная часть нашей работы. Также имеет значение и новое оборудование. Но главное - врачи. Качественная медицина - запрос каждой семьи как в первичном звене, так и в стационарном. Наша задача – все это обеспечить. И здесь очень важна коммуникация. Мы очень ценим диалог, взаимодействие в Telegram-каналах, WhatsApp-чатах – это стало нормой системы здравоохранения, образования, и позволяет нам уделять внимание тому, что больше всего беспокоит людей», — сказал Воробьев.

В Королевской больнице есть интегрированная операционная. Там можно проводить все виды малоинвазивной хирургии. В стране таких всего 6, из них 2 находятся в Подмосковье. Медицинскую помощь по ОМС здесь оказывают не только жителям области.

«Требовался узкий специалист, чтобы провести операцию моей дочери Нике, которой 8 месяцев. Нам сказали, что нужно ложиться в Королевскую больницу. Операцию долго ждать не пришлось, ее уже сделали. Все хорошо, скоро нас должны выписать», — рассказала Лидия Ивлева, приехавшая с ребенком из Оренбурга.

На базе горбольницы работает Региональный сосудистый центр, создано отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения, закуплены аппараты ИВЛ. С начала пандемии на ноги поставили свыше 1,8 тыс. пациентов с Covid-19.

«Больных стало больше, в том числе тяжелых, возраст пациентов - меньше, течение болезни развивается быстрее. Во многом потому, что люди не решаются прививаться. Мы не понимаем, почему они слушают кого угодно, только не нас, врачей», - отметил заведующий анестезиолого-реанимационным отделением Талдомской ЦРБ Данил Яцыно.

Воробьеву также доложили о планах возведения в Королеве новой поликлиники смешанного типа в 2023 году.