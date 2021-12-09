РИАМО – 9 дек. Самые актуальные вопросы об экологии Москвы теперь можно узнать из одноименной книги, участие в создании которой приняли столичные коммунальные и промышленные предприятия, включая Московский нефтеперерабатывающий завод.

В книге «Экология Москвы», которая издана в формате вопрос – ответ, содержится важная и актуальная информация о сохранении природы в столице, а также данные о системе обращения с отходами, развитии транспорта, инфраструктуры и промышленности в целом.

«В этом издании мы совместно с представителями комплекса городского хозяйства ответили на самые актуальные вопросы москвичей, что позволило создать настоящую энциклопедию по экологии города. Книга рассказывает, как в столице развивалась комфортная городская среда, появлялись озелененные территории, формировался экологический образ жизни москвичей», – отметила экс-председатель комиссии по экологической политике Мосгордумы Зоя Зотова.

пресс-служба МНПЗ

Участие в создании книги приняли «Мосэнерго», «Мосводоканал», «Мосводосток», МОЭК и Московский НПЗ. Представители предприятий рассказали о реализации своих экопрограмм и принципах модернизации, которые внесли ценный вклад в решение экологических вопросов города.

К примеру, столичный нефтеперерабатывающий завод внедрил первую в отрасли автоматизированную систему мониторинга воздуха. Предприятие перешло на практически замкнутый цикл использования воды, на 80% обновило производство, а также вчетверо снизило воздействие на окружающую среду.