РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 дек. Депутаты городского округа Люберцы на заседании проголосовали за внесение изменений в решение о бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Изменения в решение совета депутатов обусловлены внесением изменений в закон Московской области «О бюджете Московской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», государственные программы региона и муниципальные программы горокруга.

«Доходы бюджета городского округа Люберцы на 2021 год предлагается увеличить на 359,687 млн рублей. Расходы бюджета на 2021 год предлагается уменьшить на 207,54 млн рублей. В результате вносимых изменений дефицит бюджета в 2021 году сократится на 567,226 млн рублей и составит 761,331 млн рублей или 13,9% к общей сумме собственных доходов», - сказала замглавы городского округа Нина Забабуркина.