РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 дек. Власти Подольска на оперативном совещании рассмотрели вопрос уборки снега на улично-дорожной сети округа после обильного снегопада, муниципальные дороги убирали 20 комбинированных дорожных машин, 23 трактора на базе МТЗ, 20 единиц иной вспомогательной специализированной техники и 84 дорожных рабочих, сообщает администрация округа.

Сначала обработали опасные участки со спусками и подъемами на улицах Карла Маркса, Павлика Морозова и Советской. В первые часы снегопада уделили внимание обработке автодорог местного значения, прилегающих к региональной улично-дорожной сети с большей интенсивностью движения. Параллельно расчищали посадочные площадки остановок общественного транспорта и пешеходных дорожек к ним.

Расчистку и вторичную обработку автодорог и улиц противогололедными материалами провели с 11:00 до 15:00. Во время снегоуборочных работ использовали около 200 тонн противогололедных материалов. В ночное время вывозили снег с территорий районов Шепчинки, Центральный, Кутузово.

В перечень основных объектов муниципальной дорожной инфраструктуры по содержанию в зимний период входят 557,26 км автодорог и улиц местного значения, 75,4 км тротуаров вдоль муниципальной улично-дорожной сети. Также 105 остановок общественного транспорта вдоль автодорог местного значения и 412 пешеходных переходов.

Работы по зимнему содержанию автодорог местного значения в округе до конца текущего года проводят пять подрядных организаций. ОАО «Подольское ДРСУ» обслуживает дороги города Подольска и районов Залинейный, Ивановский, Заречный, Шепчинки, Высотный, Силикатная. ООО «Зеленхоз» - микрорайона Климовск в районе Гривно, ООО «Эконадежда» - микрорайонов Львовский и Лаговский, ООО «А-Строй» - микрорайона Стрелковский. МБУ «Подольский комбинат благоустройства» - в микрорайонах Зеленовский, Парковый, Центральный, Кутузово, Юбилейный, Кузнечики, Климовск в районе Весенней, Дубровицы.

В настоящее время завершены аукционы на заключение муниципальных контрактов на годовое содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2022 году.

В текущем году работы по зимнему содержанию улично-дорожной сети местного значения обеспечивают 105 единиц коммунальной дорожной техники и 102 дорожных рабочих. Первичный запас противогололедных материалов по всем предприятиям на данный момент составляет 18 тыс. тонн. Все предприятия заключили контракты на поставку противогололедных материалов до конца зимнего сезона, а также литого и холодного асфальта.