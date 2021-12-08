РИАМО - 8 дек. Ребята из категории детей, оставшихся без попечения родителей, получили ключи от собственных квартир с отделкой в благоустроенном микрорайоне Ленинского округа из рук главы Алексея Спасского, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«Важнейшая задача и власти, и общества – дать всем детям равные стартовые возможности независимо от жизненных обстоятельств, в которых они оказались. Собственная квартира – это тот необходимый минимум, который поможет им встать на ноги, найти свое место в жизни», – подчеркнул глава муниципалитета.

Ежегодно администрация Ленинского округа обеспечивает жильем детей-сирот по достижении ими совершеннолетия, каждый год это порядка 10 человек.

В этом году ключи от новых квартир и бытовую технику от муниципалитета получили 5 юношей и 5 девушек. Большинство из них учатся в колледже, в вузе или уже работают.

Алексей Спасский выразил уверенность, что собственное жилье станет хорошей отправной точкой для успешного жизненного пути молодых людей.