РИАМО - 8 дек. Концессионные соглашения с «Газпром теплоэнерго Московская область» позволят модернизировать системы теплоснабжения сразу 4 подмосковных муниципалитетов, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

10 декабря в 10:00 в доме правительства Московской области (Красногорск, бульвар Строителей, д. 1) состоится торжественная церемония подписания акта передачи 4 новых концессионных соглашений концессионеру – ООО «Газпром теплоэнерго Московская область».

В церемонии примут участие вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, гендиректор ООО «Газпром энергохолдинг» Денис Федоров, генеральный директор АО «Газпром теплоэнерго» Артур Тринога. Документ подпишут министр энергетики Подмосковья Александр Самарин, генеральный директор ООО «Газпром теплоэнерго Московская область» Вячеслав Васин, а также главы муниципальных образований – г.о. Воскресенск Артур Болотников, г.о. Клин Алена Сокольская, Сергиево-Посадского г.о. Михаил Токарев и г.о. Солнечногорск Виктор Родионов.

Четыре концессионных соглашения заключены между Московской областью, ООО «Газпром теплоэнерго Московская область» и муниципалитетами на 2021-2045 годы. В этот период концессионер будет эксплуатировать теплоснабжающий комплекс, а также осуществит строительство и модернизацию объектов теплоэнергетики.

«Реализация мероприятий позволит обеспечить повышение качества предоставляемых коммунальных услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения, надежности и безаварийности систем, эффективности использования ресурсов, а также решение вопросов неплатежей», - подчеркнул Александр Самарин.

ООО «Газпром теплоэнерго Московская область» (дочернее общество АО «Газпром теплоэнерго») в настоящее время в регионе уже реализует 5 концессионных соглашений, заключенных в 2018-2019 гг. с администрациями городских округов Серпухов и Пушкинский.