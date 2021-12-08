РИАМО - 8 дек. В Москве наблюдается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей. Чтобы обеспечить заболевших необходимой медпомощью, в столице пришлось дополнительно развернуть 450 коек, сообщает пресс-служба Депздрава столицы.

Объем госпитализаций по ОРВИ и гриппу среди детей в Москве превышает показатели за предыдущие 2 года. При этом показатели заболеваемости находятся ниже расчетных пороговых величин по совокупному населению и во всех возрастных группах детей.

Дополнительные койки используют в ИКБ №1, ДГКБ св. Владимира, ДИКБ №6 и ДГКБ им. Башляевой. Сейчас в городе достаточно свободных коечных мощностей, чтобы оказать помощь заболевшим детям.

В Депздраве отметили, что наиболее эффективным способом защититься от гриппа является вакцинация.