РИАМО - 8 дек. Сергей Глазов, устроивший расстрел в московском МФЦ, имел родственников, занимавших посты в министерствах торговли и иностранных дел, а также учился в академии ФСБ и служил в секретной части Службы внешней разведки, пишет «Московский комсомолец».

По данным МК, один из старших родственников убийцы занимал пост в министерстве торговли, а другой – в валютно-финансовом департаменте и управлении делами в министерстве иностранных дел.

Сам стрелок также имеет прямое отношение к госслужбе: в 1993 году он поступил в академию ФСБ на специальность «криптография», а позже служил в секретной части Службы внешней разведки. До февраля 2010 года Глазов был младшим офицером службы связи СВР, уволился в звании подполковника.

Кроме того, на Глазова были оформлены два паспорта. Один – в 2001 году, второй – в 2010 году. По некоторым данным, 7 декабря он направился в МФЦ, чтобы сменить паспорт по достижении 45-летнего возраста.

Днем 7 декабря в МФЦ «Рязанский» была открыта стрельба. Двое людей погибли, четыре получили ранения, в том числе 10-летний ребенок.

После задержания правоохранители обнаружили у стрелка 27 тыс. евро, 10 тыс. долларов и 20 тыс. рублей.

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