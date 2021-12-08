РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 дек. Депутат Мособлдумы Игорь Коханый по просьбе жителей Люберец проверит улицы города на наличие несанкционированной торговли, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Прием населения Коханый провел в рамках декады встреч «Единой России». Жители обеспокоены вопросом несанкционированной торговли. Инициативную группу горожан представила Наталья Можарова. Они выявили 8 адресов, по которым, по их мнению, проводится незаконная торговля.

Коханый предложил проверить улицы с участием актива «Молодой Гвардии» и Молодежного парламента Люберец.

«Мы соберем фотоматериалы по указанным адресам, оформим официальный запрос в Люберецкое УВД, обратимся к ответственным в администрации округа», - сказал Коханый.

Декада приемов населения продлится до 10 декабря. Ознакомиться с графиком можно по ссылке.