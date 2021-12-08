РИАМО - 8 дек. Опубликована закупка на оказание услуг по сопровождению государственной информационной системы «Региональный электронный бюджет Московской области», сообщила председатель комитета по конкурентной политике Подмосковья Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на оказание услуг по сопровождению государственной информационной системы «Региональный электронный бюджет Московской области».

Сопровождение системы осуществляется в рамках государственной программы «Цифровое Подмосковье» и финансируется за счет средств бюджета Московской области.

Срок оказания услуг - 2022-2023 гг.

Государственная информационная система «Региональный электронный бюджет Московской области» была создана для обеспечения прозрачности и открытости деятельности органов государственной власти региона и органов местного самоуправления муниципальных образований Подмосковья в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах. А также для повышение качества финансового менеджмента организаций сектора государственного управления Московской области за счет формирования единого информационного пространства и применения информационных и телекоммуникационных технологий.