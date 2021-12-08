РИАМО - 8 дек. Суд приговорил молодого человека, намеренно повредившего полицейскую машину на несогласованном митинге в Москве, к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Следствие и суд установили, что 23 января 2021 года молодой человек 2002 г. р., находясь на Цветном бульваре в центре Москвы, во время участия в несанкционированном мероприятии грубо нарушал общественный порядок, выражал явное неуважение к обществу, после чего из хулиганских побуждений нанес повреждения служебному автомобилю.

В рамках расследования проведен значительный объем следственных и процессуальных действий, установлены и допрошены свидетели произошедшего, изъяты и осмотрены видеоматериалы, на которых зафиксированы противоправные действия подсудимого.

В результате расследования молодой человек признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).