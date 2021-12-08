Традиционный фестиваль «Путешествие в Рождество» стартует в Москве с 10 декабря. В этом году на 27 площадках в центре и округах жителей и гостей города ждут знакомство с новогодними и рождественскими традициями разных стран, интересные блюда от столичных рестораторов, оригинальные национальные сувениры и подарки. Также будут работать ледовые катки и площадка для керлинга. Чем заняться и что посмотреть на фестивале «Путешествие в Рождество», читайте в гиде РИАМО.

Прогулка по рождественским традициям

пресс-служба организатора фестивалей «Московские сезоны»

Фестиваль «Путешествие в Рождество» проходит с 10 декабря 2021 года до 9 января 2022 года. Его цель – познакомить горожан и гостей столицы с рождественскими традициями разных стран и народов.

Культурное многообразие отразилось в оформлении площадок. Так, на площади Революции можно попасть в яркую и красочную купеческую Москву, в сквере по улице Хачатуряна ждут новогодние мотивы из Индии, а на пересечении улиц Соколово-Мещерской и Юровской удастся переместиться в Японию. На локациях посетителей встретят главные символы новогодних праздников: Дед Мороз, Снегурочка или ростовые персонажи из новогодних сказок.

Попробовать праздник на вкус предлагают столичные рестораторы – они подготовили национальные блюда по оригинальным рецептам. На площадки фестиваля стоит заглянуть не только любителям вкусно поесть, но и тем, кто хочет найти новогодние подарки. Здесь можно выбрать интересные сувениры, деликатесы к праздничному столу и, конечно, зарядиться хорошим настроением.

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Парад модных елок на Кузнецком мосту

пресс-служба организатора фестивалей «Московские сезоны»

Улицу Кузнецкий мост два века назад называли не иначе, как «святилище роскоши и моды». Уже тогда здесь правили бал модные лавочки и магазины, аристократы приезжали сюда на прогулки и встречи. Не станет исключением и фестиваль «Путешествие в Рождество», одна из площадок которого расположилась в этом месте, – по сложившейся традиции здесь пройдет выставка дизайнерских елей. У гостей этого новогоднего «дефиле» будет возможность сделать оригинальные фотографии на память.

Галерея лесных красавиц откроется 17 декабря. В их украшении принимали участие ведущие московские дизайнеры, молодые художники, которые пока ищут свой почерк в искусстве, известные музыканты и артисты балета, а также знакомые всем медиа-персоны. Так, на Кузнецком мосту можно встретить работы выдающего дирижера и прославленного педагога Юрия Башмета, артиста балета Большого театра Дениса Родькина, популярной телеведущей Аллы Михеевой и яркого представителя российского шоу-бизнеса Егора Крида.

Свое прочтение новогодних мотивов и уникальный декор на тему «Елки больших городов. Новогодние традиции» представят известные российские дизайнеры: Артем Кривда, Анастасия Задорина и многие другие.

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Бесплатные катки

пресс-служба организатора фестивалей «Московские сезоны»

Катание на коньках прочно вошло в список главных зимних развлечений. В Москве изначально катки заливали в дворянских усадьбах, а вот первый общественный городской каток появился во второй половине XIX века на Петровке.

В этом году в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» в столице открыты 18 бесплатных ледовых катков. Это традиционные фестивальные площадки, которые давно полюбились москвичам и стали центрами притяжения. Покататься можно на площади Революции и площади Славы, Коптевском бульваре, улицах Перерва, Матвеевская, Митинская, Адмирала Руднева и многих других.

Попасть на каток можно только по предварительной регистрации на сайте «Московские сезоны» или через мобильное приложение. В часы работы катков предусмотрены четыре технологических перерыва для проведения санитарно-дезинфекционных мероприятий. Прийти на каток можно со своими коньками или взять их напрокат (одна пара – 50 рублей и залог в размере двух тысяч рублей).

На лед допускаются дети старше трех лет, а до 14 лет они могут выйти на каток в сопровождении совершеннолетних. Обратите также внимание на то, что у взрослых должны быть документы, подтверждающие право сопровождать ребенка. Еще оно правило – в зале проката можно находиться только в маске.

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Площадка для керлинга

пресс-служба организатора фестивалей «Московские сезоны»

Тем, кто хочет понять, как строится игра в керлинг и какими навыками должен обладать игрок, обязательно стоит посетить фестивальную площадку на Школьной улице. Рождественский керлинг от «Московских сезонов» проходит в поддержку сборных команд России по керлингу на Зимних Олимпийских играх в Китае.

На площадке будут проводить мастер-классы от профессиональных инструкторов и мини-турниры среди участников. Юных гостей будут развлекать аниматоры.

Опасаться ковида желающим сыграть не стоит: керлинг – неконтактный вид спорта, а сотрудники регулярно проходят тестирование на Сovid-19 и дезинфицируют инвентарь после каждого нового потока участников. Всего на игровой дорожке могут находится не более десяти человек одновременно. Чтобы принять участие в игре, необходимо зарегистрироваться.

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Противоковидные меры

пресс-служба организатора фестивалей «Московские сезоны»

Работа всех фестивальных площадок организована в строгом соответствии с правилами противоэпидемической безопасности. На входе будет проводиться бесконтактная термометрия и контроль масок – тем, у кого нет с собой средств защиты, их выдадут бесплатно.

Также все торговые шале и зоны общепита будут оснащены терминалами с возможностью бесконтактной оплаты.