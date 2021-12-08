РИАМО - 8 дек. Президент России Владимир Путин заявил о том, что продолжит дружеское общение с Ангелой Меркель после ее ухода с поста федерального канцлера Германии, об этом говорится в телеграмме, которую российский лидер отправил экс-канцлеру, сообщает Газета.ru.

Путин отметил, что за годы правления Меркель они постоянно находились в контакте и пытались найти выходы из самых сложных политических ситуаций.

«За годы пребывания во главе германского правительства ты по праву снискала высокий авторитет в Европе и во всем мире. Уверен, что твой богатый опыт государственного деятеля и политика будет неизменно востребован. И, конечно, мы продолжим наше дружеское общение» - написал Путин в телеграмме Меркель.

Меркель ушла с поста канцлера Германии 26 октября 2021 года в возрасте 67 лет, после этого она перешла в должность исполняющего обязанности канцлера до избрания нового главы правительства.

8 декабря член социал-демократической партии Олаф Шольц был избран федеральным канцлером Германии. Его кандидатуру поддержали 395 членов парламента Бундестага.

Торжественные проводы Меркель состоялись в начале декабря во дворе министерства обороны Германии. В честь ухода политика был организован концерт оркестра бундесвера и марш в полном парадном обмундировании. Меркель занимала пост канцлера Германии с 22 ноября 2005 года.