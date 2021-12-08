РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 8 дек. Более 70 пар, проживающих в городском округе Дзержинский, с начала текущего года получили единовременные выплаты к юбилею совместной жизни, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Выплату можно оформить жителям Московской области в течение года со дня юбилея, начиная с 50 лет, прожитых вместе, то есть 50, 55, 60 и далее», – сказала начальник Лыткаринского окружного управления социальной защиты населения Ирина Тренева.

Тем, кто прожил вместе 50 лет, выплатили 5 тыс. рублей, 55 лет – 6 тыс. рублей, 60 лет – 7 тыс. рублей, 65 лет – 8 тыс. рублей, 70 и более – 9 тыс. рублей. Выплаты производят в рамках нацпроекта «Демография».

«Пособие назначается и выплачивается одному из супругов, имеющих место жительства в Московской области на день юбилея. Выплата носит заявительный характер», – добавила Тренева.

Подать заявление можно в управление соцзащиты населения по месту жительства или в многофункциональный центр. Уточнить информацию можно по номеру горячей линии: 8(495)551-16-77.