РИАМО - 8 дек. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в сегодняшних условиях восстановить СССР не представляется возможным, этого делать никто не собирается. Об этом пишет Газета.ru.
Песков прокомментировал заявление заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о желании Москвы воссоединить СССР.
Он отметил, что сейчас существуют интеграционные процессы, такие как СНГ, ЕАЭС, Союзное государство России и Белоруссии. При этом «ни то, ни другое не является попыткой реинкарнации СССР».
Ранее Нуланд заявила, что президент России Владимир Путин хочет воссоздать СССР и таким образом войти в историю.
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