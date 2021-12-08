РИАМО - 8 дек. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в сегодняшних условиях восстановить СССР не представляется возможным, этого делать никто не собирается. Об этом пишет Газета.ru.

Песков прокомментировал заявление заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о желании Москвы воссоединить СССР.

«Я убежден, что госпожа Нуланд, так же, как и мы, и иные специалисты, прекрасно понимает, что воссоздание Советского Союза невозможно», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Он отметил, что сейчас существуют интеграционные процессы, такие как СНГ, ЕАЭС, Союзное государство России и Белоруссии. При этом «ни то, ни другое не является попыткой реинкарнации СССР».

Ранее Нуланд заявила, что президент России Владимир Путин хочет воссоздать СССР и таким образом войти в историю.