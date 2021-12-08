РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 дек. Жители Подольска до 17 декабря смогут получить консультации по вопросам качества новогодних подарков в Управлении Роспотребнадзора по Московской области, сообщает администрация округа.

Всех желающих проконсультируют по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, новогодних подарков, детскому питанию. Также по вопросам действующих нормативно-гигиенических требований к этой категории товаров.

Консультации можно получить по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8(800)555-49-43, по телефону горячей линии Управления: 8(800)550-04-36, 8(498)684-48-11 или по телефонам территориальных отделов (контакты: http://50.rospotrcbnadzor.ru/486), в филиалах ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» (https://www.cgemo.ru/o-tsentre/tilialy/).