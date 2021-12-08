РИАМО - 8 дек. В 2021 году Рузский городской округ посетили около 600 тыс. туристов. Поток гостей муниципалитета значительно вырос по сравнению с показателями 2020 года, сообщила пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Самыми популярными местами Рузского округа среди туристов стали хаскидеревня «Рузская Аляска», оленья ферма и музей «Зоя». Все достопримечательности, которые пользовались особой популярностью среди гостей муниципалитета, входят в региональные программы «Активное долголетие», «Зима в Подмосковье» и «Лето в Подмосковье».

Число туристов, которые решили отдохнуть в Рузском округе в 2021 году, значительно больше показателя за 2020 год. Тогда в муниципалитете побывали 152 тыс. человек.

В 2021 году гостями Подмосковья стали 12 млн путешественников. Помимо Рузского округа, также популярными направлениями отдыха были Коломна, Дмитровский и Сергиево-Посадский округа, Зарайск, Серпухов, Истра и парк «Патриот» в Одинцовском округе.

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