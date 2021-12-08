РИАМО - 8 дек. В мытищинской школе №10 им. А.К. Астрахова состоялась акция «Покорми птиц зимой!». Главная цель мероприятий акции – вовлечение взрослых и детей в воспитание бережного отношения к природе и оказание посильной помощи зимующим птицам, сообщает пресс-служба администрации округа.

Традиционно экологи администрации Мытищ объявляют о старте этой осенне-зимней экологической акции, которая реализуется в рамках областной акции министерства экологии и природопользования Московской области, в Синичкин день, 12 ноября.

Акцию очень любят и ждут в образовательных учреждениях городского округа. Ежегодно педагоги проводят познавательные тематические уроки, конкурсы рисунков и проектов, а дома ребята совместно с родителями или своими бабушками и дедушками создают кормушки, которые благодаря детской фантазии зачастую поражают своими формами и креативным подходом.

Главным событием для детей становится приезд экологов контрольного управления к ним в школу или садик, где ребята делятся с ними своими успехами, рассказывают стихи и все, что знают о птицах, показывают кормушки. В свою очередь экологи проводят мастер-классы по изготовлению экокормушек, дарят тематические подарки и помогают ребятам организовывать птичьи столовые на территориях их школ и детских садов.

Акция в школе №10

Теперь главными участниками акции «Покорми птиц зимой» стали первоклассники из 1Г и ребята из 3В классов. Благодаря своим учителям ребята подготовили целое выступление, рассказали стихи, поиграли в загадки о птицах, и, главное, в отличном настроении отправились вешать кормушки рядом с окнами своих классов.

Помогли им в этом экологи контрольного управления администрации округа, которые в благодарность всем юным эколятам подарили книги с экологическими сказками «Хранимиры». Организаторами мероприятия выступили педагоги МБОУ «Школа №10 им. А.К. Астрахова» совместно с экологами контрольного управления при поддержке управления образования округа.

Экопрограммы в Мытищах

Городской округ Мытищи является лидером в вопросах реализации экологических программ и пилотных проектов и передовиком в вопросах экопросвещения. Так, в рамках акции «Покорми птиц зимой» в 2021 году мытищинские экологи запустили конкурс картин из птичьего корма на снегу.

Формирование экологической культуры – это важнейший шаг к решению существующих проблем. Именно с этой целью в Мытищах выстроена система непрерывного экологического образования детей: начиная от младших групп детского сада, дошколят, продолжая школьниками на протяжении всей учебы, заканчивая студентами средних специальных и высших учебных заведений. А нестандартный подход позволяет добиваться поставленных целей в кратчайшие сроки.