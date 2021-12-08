РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 дек. В среду в рамках месячника безопасности «Тонкий лед» спасатели 201-й пожарно-спасательной части Ногинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» с целью выявления мест с опасной толщиной льда провели патрулирование акватории реки Пехорки, озер и прудов, расположенных в черте Балашихи, сообщается на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».

Отрицательная температура в Подмосковье держится всего несколько дней, поэтому лед еще не успел окрепнуть. Безопасной считается толщина льда более 7 см, однако на обследованных водоемах она не превышает 2 см.

Спасатели предупреждают, что пренебрежение и игнорирование правил безопасности на водоемах в период ледостава становится причиной гибели. Они просят не выходить на лед и помнить, что всего пары минут достаточно, чтобы получить необратимые последствия для здоровья.