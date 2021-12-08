РИАМО - 8 дек. Порядка 180 тыс. подмосковных школьников написали диагностические работы, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«В школах Подмосковья завершилось проведение региональных диагностических работ. Испытание прошли почти 180 тыс. человек: 7 и 9 классы – по математике, 10 классы – по обществознанию. Также десятиклассники, обучающиеся в классах с углубленным изучением предметов естественно-научного цикла, проверили свои знания по физике, биологии и химии», – сказала зампред правительства региона Ирина Каклюгина.

Она отметила, что все работы провели с использованием Единой автоматизированной информационной системы оценки качества образования.

По словам зампреда, результаты диагностической работы служат хорошим инструментом оценки уровня предметной подготовки учеников. Главной целью данных работ является корректировка учебной программы и развитие необходимых навыков.