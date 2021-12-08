РИАМО - 8 дек. Соцсеть «Одноклассники» подвела итоги уходящего года и проанализировала самые обсуждаемых темы, события и известных людей в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба ОК.

На специальном сайте с итогами года ОК появился новый раздел «Темы и события». В течение года пользователи соцсети наиболее активно обсуждали второй год пандемии и вакцинацию, выборы в Государственную думу и лесные пожары в России.

Среди известных персон в своих категориях самыми упоминаемыми стали Dava среди исполнителей, Максим Галкин среди ведущих и актеров и Хабиб Нурмагомедов среди спортсменов. Среди главных утрат года пользователи больше всего обсуждали уход из жизни актера Василия Ланового.

Самые обсуждаемые темы и события уходящего года

Коронавирус, в том числе вакцинация и введение QR-кодов, снова стал самой популярной темой для дискуссий в ОК в 2021 году. Наибольшую реакцию пользователей вызвала новость о введении ограничительных мер в Москве, а также осложнившаяся ситуация с Covid-19 в 10 регионах РФ. Пики по числу упоминаний пришлись на 22 июня и 5 ноября. Вместе с тем в Сети активно обсуждали периоды «нерабочих дней» в мае и ноябре, обязательную вакцинацию и новый штамм «омикрон».

Кроме коронавируса пользователи ОК в 2021 году чаще всего обсуждали выборы в Государственную думу, лесные пожары в России, суд над Алексеем Навальным и акции протеста, а также летнюю Олимпиаду в Токио.

Одной из популярных тем в ОК стали космические путешествия: старт ракеты New Shepard с Джеффом Безосом на борту, полет в космос Ричарда Брэнсона и съемки фильма на МКС с участием актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова.

Самые обсуждаемые актеры и ведущие

Самым популярным телеведущим среди пользователей ОК стал Максим Галкин. Пик обсуждений пришелся на 18 июня. В тот день артист принимал поздравления с юбилеем. На второе место вышла телеведущая и актриса Ольга Бузова после своего дебютного выступления на сцене МХАТ им. М. Горького. Примечательно, что в прошлом году она возглавляла топ популярных музыкантов в ОК. Также в топ попали Лариса Гузеева, Дмитрий Нагиев и Ксения Собчак.

Самые обсуждаемые музыканты

Среди музыкантов самыми упоминаемыми стали рэп-исполнитель Dava и эстрадный певец Филипп Киркоров в связи с эпатажным появлением на музыкальной премии.

В число лидеров также вошли певицы Полина Гагарина и Пелагея и блогер и музыкант Даня Милохин. Самой обсуждаемой зарубежной певицей стала Дженнифер Лопес – пользователи активнее всего обсуждали ее роман и воссоединение с Беном Аффлеком.

Самые обсуждаемые спортсмены

Топ самых популярных спортсменов среди пользователей ОК возглавили Хабиб Нурмагомедов, который лидировал второй год подряд, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, новичок ПСЖ Лионель Месси и боец MMA Федор Емельяненко, который одержал победу на турнире Bellator в России.

Интересно, что самый обсуждаемый из российских футболистов Артем Дзюба занял только 7-е место: в 2020 году он был вторым в рейтинге.

Легенды

Уходящий год запомнится не только яркими событиями, но и невосполнимыми утратами. Наибольшее количество обсуждений в ОК вызвал уход из жизни актера театра и кино Василия Ланового, известного режиссера и актера Владимира Меньшова, актера Андрея Мягкова, звезды французского кино Жан-Поля Бельмондо и знаменитого музыканта и композитора Александра Градского.

Исследование было проведено на основе анализа публикаций и комментариев пользователей ОК в открытом доступе. Для оценки упоминаемости событий, явлений и людей учитывалось общее количество упоминаний события за весь год и всплески активности в связи с определенной темой, а также резонанс событий во времени. Данные были собраны за период с 1 января по 5 декабря 2021 года.