РИАМО - 8 дек. Обычно сосульки образуются в феврале и марте, однако бывают и исключения. Например, они могут появляться из-за перепадов температуры, которые сопровождаются снегопадами, отметил заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений по территории России Гидрометцентра Александр Голубев.

Сосульки могут появляться и в начале зимы, когда мороз еще не укрепился, снег может таять на теплых кровлях.

«Сосульки обычно активно образуются в конце зимы, то есть в феврале и марте, но они бывают и в начале зимы. В это время они появляются, потому что кровли домов теплые и на них подтаивает снег, а потом стекает водой вниз, образуя на холоде сосульку. Главные факторы – это наличие снега на крышах домов и перепады температуры», – добавил Голубев в эфире радио Sputnik.

Он объяснил, что предотвратить появление сосулек, которые бы представляли опасность для людей и припаркованных авто, можно. Для этого необходимо не допускать скопления снега на крышах и вовремя вызывать сотрудников коммунальных служб.

«Для человека опасны все крупные сосульки, поскольку они могут оторваться и упасть вниз. Чтобы избежать образования больших сосулек, надо просто вовремя чистить крыши. Да, в Москве снег на крыше – это нонсенс, но его надо чистить всем и везде», – заключил Голубев.