РИАМО - 8 дек. Д. м. н., врач высшей квалификационной категории, руководитель отделения ультразвуковой диагностики МОНИИАГ Марина Чечнева считает, что существуют 2 причины для рождения крупного младенца (формирования макросомии), сообщает aif.ru.
Первая – наследственная, генетически детерминированная макросомия, когда в семье в каждом поколении рождаются крупные дети.
У таких детей хороший аппетит, они правильно растут и развиваются. Но существует и вторая причина рождения крупных детей – сахарный диабет у матери.
«При этом ребенок растет быстро и рождается крупным не потому, что изначально так было генетически запрограммировано, а потому, что потребляет излишнее количество сахара из материнской крови», – отметила Чечнева.
Все дело в том, что плод начинает употреблять в утробе матери большое количество сахара (глюкозы), поэтому быстро растет. У него утолщается подкожная клетчатка: на шее, на груди, на животе откладывается лишний жир.
Затем у плода увеличивается печень и развивается так называемая гиперплазия поджелудочной железы.
В этой ситуации нужно предпринимать ряд мер. Если не нормализовать уровень глюкозы крови, это может закончиться самым печальным образом.
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