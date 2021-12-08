РИАМО - 8 дек. Д. м. н., врач высшей квалификационной категории, руководитель отделения ультразвуковой диагностики МОНИИАГ Марина Чечнева считает, что существуют 2 причины для рождения крупного младенца (формирования макросомии), сообщает aif.ru.

Первая – наследственная, генетически детерминированная макросомия, когда в семье в каждом поколении рождаются крупные дети.

«Иногда акушеры смеются и говорят женщине, что, видимо, в давние времена среди предков этого малыша был Илья Муромец или Добрыня Никитич. На самом деле это крупные, здоровые, правильно сложенные, пропорционально развитые дети. Для них характерны крупные размеры головки, плечевого пояса, животика, длинные руки и ноги. У них правильно сформированы внутренние органы, не нарушается работа сердца», – сказала врач.

У таких детей хороший аппетит, они правильно растут и развиваются. Но существует и вторая причина рождения крупных детей – сахарный диабет у матери.

«При этом ребенок растет быстро и рождается крупным не потому, что изначально так было генетически запрограммировано, а потому, что потребляет излишнее количество сахара из материнской крови», – отметила Чечнева.

Все дело в том, что плод начинает употреблять в утробе матери большое количество сахара (глюкозы), поэтому быстро растет. У него утолщается подкожная клетчатка: на шее, на груди, на животе откладывается лишний жир.

Затем у плода увеличивается печень и развивается так называемая гиперплазия поджелудочной железы.

В этой ситуации нужно предпринимать ряд мер. Если не нормализовать уровень глюкозы крови, это может закончиться самым печальным образом.