РИАМО - 8 дек. Депутат Мособлдумы Сергей Маликов оценил ход реализации нацпроекта «Образование» в подмосковном поселке Нахабино и проверил, как проходит строительство школы на Молодежной улице, сообщает пресс-служба депутата.

Строительство школы на 550 мест в Нахабине реализуется в рамках национального проекта «Образование», федерального проекта «Современная школа», государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Первоначально объект должны были сдать в эксплуатацию в 2021 году, но после перенесли на март 2022 года.

«Школу должно были сдать в этом году, но перенесли на март 2022 года. Умышленно? Видно, что стройка идет, но крайне медленно – готовность объекта составляет 30%. Важно ускориться!» - сказал Маликов.

Депутат отметил, что, по его мнению, генподрядчика проекта необходимо привлечь к ответственности за задержку строительства и решить проблему в кратчайшие сроки.

«Школы в Нахабине переполнены, а новый объект, рассчитанный на 550 мест, ситуацию улучшит», - отметил Маликов.

Он добавил, что создание школы в Нахабине — общая задача подмосковных властей, и пообещал оказать проекту всю необходимую поддержку.

«Наша общая задача – чтобы школа была! Поэтому со своей стороны я сделаю все возможное», - подчеркнул Маликов.