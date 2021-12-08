РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 8 дек. В парке «Елочки» Домодедова 18 декабря проведут парад Дедов Морозов, сообщается в группе парка в соцсети «ВКонтакте».

Принять участие может любой желающий. Для участия необходимо снять видеовизитку до 1 минуты; быть с внучкой Снегурочкой и подготовить игровую программу для детей. Само мероприятие пройдет в парке в 16:00.

Самый лучший Дед Мороз получит приз — 10 тыс. рублей. Также участников ждут специальные номинации с призами.

Запись производится в директ соцсетей парка, по телефону или WhatsApp: +7(925)827-74-37.