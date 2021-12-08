РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 дек. На заседании политического совета местного отделения «Единой России» в Люберцах сформировали рабочую комиссию, которая проследит за реализацией наказов жителей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В составе рабочей группы находятся 24 человека – это 3 представителя Мособлдумы, 10 членов фракции в люберецком совете депутатов, секретарь исполкома партии и представители руководящего звена администрации. Управлять комиссией будет глава горокруга Владимир Ружицкий.

В рамках выборной кампании 2021 года в адрес регионального отделения партии поступило около 780 тыс. обращений от жителей Московской области. В Люберцах активисты партии проработают 27 тыс. наказов.

«В нашем округе мы будем контролировать не только финансирование для реализации наказов и его эффективное расходование. Большинство предложений люберчан касается сферы благоустройства – 7,5 тыс. наказов. Вторая по актуальности тема – дорожная инфраструктура и работа общественного транспорта. Также в работе – вопросы здравоохранения и образования, культуры, экологии и социальной поддержки граждан», - сказал Ружицкий.