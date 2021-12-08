РИАМО - 8 дек. Проверки Госжилинспекции Московской области по обращениям жителей в этом году помогли выявили 18 168 нарушений в содержании многоквартирных домов, сообщает пресс-служба ведомства.

Больше всего нарушений было зафиксировано в муниципалитетах с наибольшими площадями многоквартирных домов - Красногорске (1348), Химках (1200), Наро-Фоминском городском округе (1001), Серпухове (921) и Мытищах (752).

Всем управляющим компаниям, отвечающим за дома, выдали предписания, исполнение которых областное надзорное ведомство проверяет в установленные сроки.

Меньше всего нарушений в текущем году зарегистрировали среди УК из городских округов Лотошино (3), Звездный городок (4), Зарайск и Серебряные Пруды (по 6), Шаховская (10), Власиха и Восход (по 11).

«Основная тематика выданных предписаний – надлежащее содержание общего имущества в многоквартирных домах. Под надзором Госжилинспекции сотрудники управляющих организаций ремонтировали и убирали подъезды, устраняли их захламление, чинили кровли, осушали подвалы, восстанавливали отмостки и герметичность межпанельных швов», – сказала руководитель областного надзорного ведомства Ольга Федина.

Она уточнила, что традиционно значительная часть предписаний касалась устранения нарушений при начислениях платы за жилищно-коммунальные услуги, а также раскрытия информации о деятельности УК, в том числе в системе ГИС ЖКХ.