РИАМО - 8 дек. В проекте бюджета Московской области на 2022 год предусмотрено 103 млн рублей грантовой поддержки сыроварам региона. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«Подмосковье является одним из крупнейших производителей сыра и в этом году мы вышли на первое место в России в этом направлении. Фермерам, которые развивают производства сыров на территории региона в следующем году будут выделены субсидии в размере 103 млн рублей. Государственную поддержку планируется осуществить в форме гранта», - сказал Сергей Воскресенский.

Министр напомнил, что господдержка сыроваров возобновляется со следующего года. Общая сумма грантов, выданная 11 производителям сыра в Подмосковье с 2017 по 2019 гг., составила 260 млн рублей.

«Максимальный размер гранта составит 35 млн рублей - 60% от проекта. На эти деньги сыроделы смогут приобрести модульные сыроварни, отремонтировать и реконструировать имеющиеся объекты, закупить современное оборудование и технику для производства, хранения и сбыта сыров», - отметил Воскресенский.

Он добавил, что сегодня подмосковные фермерские сыры знают и с удовольствием покупают не только жители Московской области, но и столицы и соседних регионов. Также сыроварня из Подмосковья стала обладательницей первой в РФ золотой медали на Чемпионате мира по сырам в Италии.