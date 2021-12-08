РИАМО - 8 дек. Глава Московского профсоюза полиции, капитан в отставке Михаил Пашкин рассказал, что поддерживает принятие закона о расширении полномочий полиции. По его мнению, новый закон права россиян никак не ущемляет, сообщает Газета.ru.
Также он одобрил и поправку, согласно которой полицейские могут представляться уже после прекращения им незаконных действий подозреваемого гражданина. По его словам, сотрудникам «сложно бежать за преступником и тут же представляться».
Ранее депутаты Госдумы в III чтении приняли поправки к федеральному закону «О полиции». Теперь сотрудники могут проникать в дома для задержания, оцеплять здания и территории. Также теперь им разрешили вскрывать машины для спасения людей или для обеспечения безопасности при массовых беспорядках и ЧС.
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