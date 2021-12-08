РИАМО - 8 дек. Одинцовское отделение партии «Единая Россия» дало старт новому проекту «Военные городки». На встрече в администрации Одинцовского округа глава муниципалитета, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов озвучил основную задачу проекта – это поэтапная модернизация и развитие инфраструктуры военных городков, расположенных на территории округа, сообщает пресс-служба администрации округа.

Идея проекта

Идею проекта, который партийцы приурочили к 20-летию «Единой России», поддержали депутат Государственной думы Денис Майданов, первый заместитель председателя Московской областной думы Лариса Лазутина и депутаты фракции «Единая Россия» в совете депутатов Одинцовского округа. Андрей Иванов особо подчеркнул, что у муниципалитета уже есть серьезный опыт по улучшению состояния военных городков – в дальнейшем проект местного отделения может быть масштабирован на Московскую область и на федеральном уровне.

«На прошлой неделе «Единой России» исполнилось 20 лет, и, на мой взгляд, это прекрасная дата для того, чтобы объявить о нашем масштабном проекте на территории Одинцовского округа. За 20 лет партия реализовала сотни важных инициатив, наработан огромный управленческий опыт, есть доверие к партии со стороны жителей. И 20 лет – это хороший возраст, чтобы мы поставили себе еще более амбициозные цели», – сказал Иванов.

Он выразил уверенность, что локальный проект заметят и в руководстве партии на федеральном уровне, потому что военные городки находятся не только в Одинцовском округе, но и по всей стране.

План работы

«И, к сожалению, во многих непереданных военных городках такая же тяжелая ситуация, как у нас. Поэтому предлагаю 2022 год в Одинцовском округе объявить годом военных городков», – добавил Иванов.

Глава Одинцовского округа подчеркнул, что многие проблемы требуют комплексного подхода и партийцы понимают, что за 365 дней решить все не получится. Тем не менее администрация и депутаты-единороссы должны напрячь все силы, мобилизовать все усилия, возможности и ресурсы для того, чтобы запустить контролируемые процессы на всех уровнях – будь то передача в муниципалитет имущества, земельных участков или решение бытовых и социальных вопросов от жителей военных городков.

«Работать будем не только в рамках 2022 года, но и в последующие годы, чтобы достичь максимального эффекта от этой программы. В рамках проекта будем фиксировать текущую ситуацию, формировать необходимые дорожные карты по всем важным вопросам и определять контрольные точки. Сейчас важно организовать работу на нулевом этапе. Сроки у нас сжатые – до конца 2021 года нам нужно выступить с программными заявлениями по этому проекту и сформировать первый план работы на следующий год», – отметил Иванов.

Ситуация с военными городками

На совещании был зафиксирован текущий статус ситуации с военными городками в Одинцовском округе. Всего в муниципалитете их 21, общее количество жителей – 32 тыс. человек. К настоящему моменту 7 городков полностью переданы муниципалитету, 8 – частично, 4 – не передавались. Еще по 2 городкам было отказано в передаче.

Многие из объектов в передаваемых городках морально устарели и требуют не просто реконструкции, а полной замены: ветхие КНС, водозаборные узлы и котельные, дырявые инженерные коммуникации, оборванные линии электропередачи, заброшенные ДК и пустые гарнизонные Дома офицеров, переполненные образовательные учреждения – это неполный перечень проблем, которые накопились в городках.

Глава Одинцовского округа подчеркнул, что для восстановления инфраструктуры нужны серьезные финансовые средства и одного муниципального бюджета будет недостаточно, поэтому надо подавать заявки на участие в региональных или федеральных программах.

Однако еще одной «хронической» проблемой городков является непереданная земля – муниципалитет попросту не может вкладывать в объекты средства для ремонта или модернизации. Денис Майданов отметил, что первоочередная задача – эффективный диалог на уровне парламента и федерального правительства для решения проблем с передачей имущества и возможного ускорения процессов.

«Вопрос военных городков для нас – один из самых горячих. На территории Одинцовского округа их немало и многие пока находятся в подвешенном состоянии, потому что не передана земля. Соответственно для муниципалитета расходы, связанные с содержанием, – это запретная операция, нецелевое расходование средств. Нам нужно, чтобы как можно быстрее земли министерства обороны переходили в наш округ. Не только объекты, которые они нам передают, но и земли», – подчеркнул Майданов.

Он отметил, что как раз здесь происходит номенклатурная волокита, которая замедляет процесс интегрирования всех служб – социальной, ЖКХ, культуры, спорта и других.

«В данный момент принимаются локальные усилия, но хотелось бы, чтобы это была федеральная программа, и сейчас мы поднимаем вопрос в Государственной думе, на уровне правительства для того, чтобы проблема военных городков была услышана», – заявил Майданов.

Лариса Лазутина в свою очередь добавила, что также готова оказывать поддержку в реализации проекта «Военные городки».

«В первую очередь надо заняться именно тем, чтобы мы получали объекты вместе с землей. Здесь нам всем – комиссиям, представителям на всех уровнях власти – нужно отработать именно этот процесс. Если каждый со своей стороны его ускорит, то мы получим эффект в дальнейшем, сможем попасть в те или иные госпрограммы», – подчеркнула депутат Мособлдумы от «Единой России».

Руководство проектом

Также в ходе совещания был определен куратор нового проекта на территории Одинцовского округа. Им стал депутат окружного совета депутатов, член партии «Единая Россия» Владимир Виницкий. Для устойчивой коммуникации с населением будет сформирован Общественный совет, в него войдут активные жители, представители ветеранского сообщества и инициативных групп, которые есть в каждом из городков. Курировать работу совета будет депутат-единоросс, военный комиссар городов Одинцово, Звенигород и Краснознаменск Московской области Вячеслав Клявинь.

«Мы должны взять самые острые проблемы, которые озвучивают жители военных городков, и внести их в дорожную карту, план действий на 2022 год. Тема очень трепещущая. Жители военных городков посвятили всю свою жизнь служению Родине, это военные, их жены, семьи. Все – люди с высшим образованием, они должны жить в нормальных условиях», – подчеркнул Виницкий.

Он добавил, что очень большой пласт проблем связан не только с жилищно-коммунальной сферой, но и культурой, поскольку все бывшие Дома офицеров находятся практически в аварийном состоянии. Их нужно ремонтировать.

«Где-то течет крыша, где-то проваливаются полы – это никуда не годится», – отметил Виницкий.

Примеры благоустройства

На протяжении всех последних лет администрация комплексно прорабатывает вопросы благоустройства, жилищно-коммунальной системы, социальной сферы и других важных тем в военных городках. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева совместно с правительством региона и министерством обороны РФ муниципалитет уже полностью переключил на себя инфраструктуру и системно решает многие застарелые проблемы военных городков.

Например, в поселке Новый городок были благоустроены дворовые территории, отремонтированы школа и амбулатория, а на базе детского клуба «Искатель» создан новый детский сад. Кардинально преобразилось и почтовое отделение Нового городка, также по программе фонда капитального ремонта приводят в порядок многоквартирные дома и инженерные сети.

Если говорить про Кубинку, то было проведено благоустройство на улице Армейской, добавлены парковки, выполнен капремонт амбулатории на 200 посещений в смену, а также стартовало строительство нового детского сада на 330 малышей. В Кубинке-1 создали общественное пространство. Сейчас усилия социального блока и здравоохранения по развитию Кубинки направлены на то, чтобы в областную программу строительства социальных объектов включили поликлинику на 300 посещений.