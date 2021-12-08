РИАМО – 8 дек. Банк ЗЕНИТ и благотворительный фонд «Синдром любви» проводят новогоднюю акцию «Помоги Деду Морозу!». Собранные средства будут направлены на реализацию программ помощи детям с синдромом Дауна и их семьям, сообщает пресс-служба банка.

На официальном сайте фонда создана гостиная с логотипом Банка ЗЕНИТ. Над камином развешены носочки с полезными и нужными подарками. Клиенты, бизнес-партнеры, сотрудники банка и все желающие могут выбрать для особенного ребенка сюрприз и оплатить его.

«Для Банка ЗЕНИТ участие в проекте фонда «Синдром любви» стало доброй новогодней традицией. Как и в прошлые годы, список подарков составлен для развития особенных детей и оказания психологической помощи их родителям. Уверен, что в этом году наши сотрудники, клиенты, партнеры и все неравнодушные люди снова поддержат эту замечательную акцию», — отметил председатель правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко.