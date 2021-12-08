РИАМО - 8 дек. В Солнечногорске приступили к сносу объекта самовольного строительства в деревне Юрлово на участке 19/2. Работы планируют закончить до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Здание было построено с нарушениями градостроительного законодательства и без необходимой документации. Объект по решению суда признали самостроем. Для строительства многоквартирного жилого дома привлекались деньги 31 дольщика. В рамках возбужденного исполнительного производства дом расселили.

«Главным управлением региональной безопасности Московской области данный объект включен в госпрограмму «Безопасность Подмосковья». Из бюджета Подмосковья на демонтаж самостроя выделили 8,9 млн. рублей», – сказал зампред правительства Московской области - руководитель ГУРБ Роман Каратаев.

Подрядчик уже приступил к проведению работ по сносу с применением спецтехники. Завершить демонтаж и вывезти весь образовавшийся мусор планируется до 25 декабря.

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