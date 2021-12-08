РИАМО - 8 дек. Температура теплоносителя в жилых домах в Москве и на объектах социнфраструктуры будет повышена из-за грядущего похолодания в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «МОЭК».

По данным синоптиков, в ближайшие несколько суток в столице температура в ночное время опустится до минус 16 градусов.

Из-за этого «МОЭК» проводит повышение температуры теплоносителя в магистральных сетях для обеспечения комфортного теплоснабжения потребителей.

При среднесуточной температуре 0 градусов температура магистрального теплоносителя составляет 85-87 градусов. При этом при понижении температуры воздуха до минус 10 градусов она увеличивается до 111-112 градусов, при минус 15 – до 124 градусов.

Максимальная температура в магистралях при резко отрицательных температурах воздуха составляет 130 градусов.

Если москвичи ощущают недостаточное тепло в квартирах, то они могут обратиться в УК или в единую городскую диспетчерскую службу по телефону 8 (495) 539-53-53. После приема заявки специалисты проверят системы теплоснабжения конкретных домов.

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