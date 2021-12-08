РИАМО - 8 дек. С начала текущего года медицинские организации столицы выдали почти 5 млн больничных листов, большинство из них - в электронном виде, сообщила управляющий Московским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Наталья Сидорова.

«На сегодняшний момент при незакрытых оборотах года у нас выдано 2,5 млн электронных (больничных - ред.) листов и более чем 2,3 млн бумажных листов», - сказала Сидорова.

По ее словам, по итогам 2020 года в Москве выдали порядка 10 млн больничных листов, из которых около 6 млн электронных и 4 млн бумажных. Лицензии на выдачу больничных листов в Москве имеют 1146 медицинских организаций.

Сидорова добавила, что все медицинские организации столицы готовы к выдаче электронных больничных листов. Работодатели также готовы принимать эти документы в цифровом формате.

«Сегодня на учете в Московском региональном отделении состоит 546 тыс. страхователей. Работающих граждан больше 7 млн. Это все те граждане, которые пользуются непосредственно социальными услугами через Фонд социального страхования», - отметила Сидорова.

Начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам Московского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Андрей Батуев сообщил, что за девять месяцев 2021 года фонд осуществил более 5 млн выплат пособий по временной нетрудоспособности.

«Пособия по беременности и родам превышают 148 тыс. выплат. Пособия при рождении ребенка - более 121 тыс. выплат. Ежемесячно мы выплачиваем пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет более 150 тыс. застрахованных лиц», - заключил Батуев.