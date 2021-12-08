РИАМО - 8 дек. Московское областное управление ФАС повторно привлекло к административной ответственности ПАО «Россети Московский регион» за нарушение сроков подключения к электросетям, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в управление с жалобой на ПАО «Россети Московский регион» обратился житель поселка Лесные Поляны городского округа Пушкинский. Он сообщил, что компания не выполнила обязательные работы по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электросетям.

В результате проведения административного расследования по делу о нарушении УФАС установило, что компания нарушила статью 9.21 КоАП РФ.

Ранее ПАО «Россети Московский регион» уже привлекалось к ответственности за аналогичное правонарушение, что послужило основанием для привлечения компании к административной ответственности по части 2 статьи 9.21 КоАП РФ. Компании вынесен штраф в размере 600 тыс. рублей.

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